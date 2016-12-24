«Вы – символ нашего единения!»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.⠀
«Впервые за 16 лет Мордовия вступает в новый год без коммерческой задолженности - на сегодня долг региона перед банками удалось погасить досрочно и в полном объеме.⠀
Это важно для республики и её жителей: если бы мы не вернули кредиты, то в следующем году только процентов пришлось бы заплатить почти 900 млн рублей. Сэкономленные средства направим на самые насущные вопросы социальной сферы.
В целом успешно закрываем финансовый год. В 2024 собственные доходы республиканского бюджета превысят 45 млрд рублей - рост 25%. Индекс промпроизводства - 108%.
Благодарю депутатский корпус и всю команду Мордовии за отличные результаты!»
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