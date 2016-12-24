Состоялось заседание Совета при Главе Республики Мордовия по межнациональным и межконфессиональным отношениям

В Доме Республики 25 декабря под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова прошло заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Предметное обсуждение прошло по актуальным вопросам противодействия радикальной националистической идеологии и экстремистским идеям в молодежной среде, а также социальной и культурной адаптации иностранных граждан.

Глава республики отметил, что значимость этой работы не раз подчеркивал Президент России Владимир Путин. Особенно она важна в условиях специальной военной операции – сейчас она находится в одном ряду со стратегическими вопросами национальной безопасности, это важнейший фактор стабильности в регионах.

«Россия и Мордовия, как ее неотъемлемая часть, – дом для всех народов. И в нашем многонациональном обществе принципиальное значение имеют сплоченность людей, поддержка Отечества на всех фронтах, уважение к традициям и культуре нашей великой страны, - сказал Артём Здунов. – В условиях вызовов, связанных с попытками дестабилизации межнациональных и межконфессиональных отношений в субъектах нашей страны, особую актуальность приобретают вопросы адаптации иностранных граждан. И то, что открытых конфликтов между представителями разных национальностей и конфессий в нашей республике нет, не значит, что все спокойно. Есть факторы, которые могут способствовать потенциальному росту межнационального напряжения. Мы не должны этого допустить!»

Было отмечено, что подходить к решению этих вопросов со стороны всех органов власти, институтов гражданского общества и правоохранительных органов нужно системно и последовательно.

Особая категория – это молодежь. О работе, которая ведется в молодежной среде, рассказала Председатель Государственного комитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева. Она отметила, что особая опасность сейчас исходит от интернет-пространства и соцсетей – они дают неограниченную возможность анонимного общения. Для выявления и пресечения деструктивного контента создан и работает Центр информационной безопасности, проводятся информационные кампании по теме безопасного интернета среди молодежного и родительского сообщества.

Главной профилактикой по-прежнему остается поддержка молодежного и детского движений, привитие традиционных ценностей, занятость и вовлеченность молодых людей, популяризация ЗОЖ и спорта. Важное направление – международное сотрудничество в молодежной среде. Именно поэтому сейчас значительное внимание уделяется развитию молодежных организаций для иностранных студентов, работает международный клуб дружбы.

Аналогичная работа проводится и в сфере образования – о ней рассказала министр образования РМ Елена Солдатова. В детсадах, школах и учреждениях СПО Мордовии сейчас обучаются 145 детей иностранных граждан – за последний год это количество существенно не поменялось. Было отмечено, что ключевая проблема в адаптации таких детей – невладение или слабое владение русским языком. В республике выстроена успешная деятельность в этом направлении – опыт Мордовии по работе с детьми, для которых русский язык не является родным, масштабируется в других регионах. В колледжах и техникумах используется модель «студент-студенту». 100% детей вовлечены в мероприятия, связанные с историческими датами России, охвачены дополнительным образованием.

Представители МГУ им. Н.П. Огарева и МГПУ им. М.Е. Евсевьева рассказали о своих наработках в адаптации иностранных студентов. В МГУ сейчас учатся около 3700 таких иностранных студентов, в МГПУ – 89. Выстроена целая система: проводятся дополнительные занятия по улучшению качества владения русским языком, патриотические, спортивные и культурные мероприятия, созданы центры культуры, молодые люди вовлекаются в научно-исследовательскую деятельность. В педагогическом университете создан центр оказания психологической помощи иностранным студентам, а МГУ им. Огарева вошел в число вузов страны по обучению иностранцев русскому языку.

Глава Мордовии поддержал такой подход: главное, чтобы молодые люди были заняты правильными, полезными делами.

О том, как ведется трудоустройство мигрантов и их социальная и культурная адаптация, рассказали министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков и первый заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Александр Кочеваткин.

Особое внимание было уделено работе в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципалитетах. Руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, заместитель председателя Совета Булат Хайрутдинов отметил, что любые попытки дестабилизировать ситуацию в обществе берут свое начало от недружественных стран. Граждане подвергаются этому влиянию, их вербуют, часто это начинается с бытовых конфликтов. «Этим провокациям ни в коем случае нельзя поддаваться! - подчеркнул он. - В целом в регионе ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений спокойная и благоприятная, но это не повод расслабляться. Работа в этом направлении предстоит большая».

В завершение заседания было утверждено протокольное решение и план работ на предстоящий год.