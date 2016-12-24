В Мордовии выросло производство яиц и молока

В III квартале 2024 года животноводческие предприятия Волго-Вятского макрорегиона нарастили производство молока и яиц. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

По данным Росстата, в Мордовии производство молока в III квартале выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На это в том числе повлиял рост продуктивности коров, а также выход на полную мощность одного из крупнейших региональных молочных комплексов.

Также в республике в III квартале выросло производство яиц — на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчасти на это повлияло увеличение количества кур-несушек более продуктивной породы в одном из крупных местных птицеводческих хозяйств. В октябре тенденция роста выпуска молока и яиц продолжилась.

По данным опросов Банка России, в ноябре предприятия пищевой промышленности республики отметили увеличение объемов производства. Улучшились и их ожидания по спросу и выпуску продукции на ближайшие месяцы.