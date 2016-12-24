В Мордовии в выходные и праздничные дни усилят контроль на дорогах

В пресс-центре МВД по РМ прошел брифинг на тему профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории республики и обеспечения безопасности дорожного движении в предстоящие новогодние каникулы.

Отмечалось, что в выходные и праздничные дни на территории всех районов республики, а также в Саранске сотрудники Госавтоинспекции проведут целый ряд оперативно-профилактических мероприятий и массовые проверки водителей.

В этот период будет особо усилен контроль за нетрезвыми водителями. Дорожные полицейские будут нести службу в усиленном режиме, который продлится до окончания новогодних праздников.

В ходе брифинга сотрудник следственного управления МВД Олег Карпов прокомментировал резонансное ДТП в Саранске, в результате которого погиб молодой водитель легковой автомашины:

«В настоящее время в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ходе предварительного следствия изъяты все видеозаписи со всех камер наружного наблюдения, расположенных у места ДТП, а также видеозаписи с видеорегистратора, изъятого из салона автомобиля «Тойота Рав 4». По результатам осмотров данных видеозаписей было установлено, что именно 42-летний гражданин в момент дорожно-транспортного происшествия находился за рулевым управлением и кроме него в салоне автомобиля в тот момент никого не было. Назначена судебная медицинская экспертиза, комплексная судебная автотехническая экспертиза и криминалистическая экспертиза видео и звукозаписей, а также проводятся ряд следственных действий. По результатам проведения предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям водителя автомобиля «Тойота Рав 4».

Напомним, 16 декабря в 21 час 45 минут водитель автомобиля «Тойота Рав 4», двигаясь по ул. Ботевградской, на перекрестке с ул. Васенко совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ 21099» под управлением 22-летнего парня, которая находилась на прилегающей территории и заезжала во двор дома. В результате ДТП молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия.