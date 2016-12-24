«Заповедная Мордовия» получила свидетельство на товарный знак

Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный» сообщает о получении свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) в Государственном реестре товарных знаков Российской Федерации. Свидетельство было выдано 24 декабря 2024 года.

Получение свидетельства подтверждает, что объединенная дирекция является правообладателем зарегистрированного логотипа, который теперь находится под защитой закона. Согласно статьям 1477 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, любое несанкционированное использование сходного товарного знака третьими лицами в любой форме является нарушением прав интеллектуальной собственности.

Данный товарный знак является важным элементом брендинга «Заповедной Мордовии» и гарантирует подлинность продукции и услуг, предоставляемых объединенной дирекцией.

Отметим, что в новогодние каникулы национальный парк «Смольный» проводит фестиваль «Глухомань Фест», где для гостей приготовили множество развлечений.