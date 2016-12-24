В Рузаевке 17-летняя девушка угодила под колеса «Гранты»

По информации Госавтоинспекции республики, 24 декабря в 17 часов 25 минут на ул. 40 лет Победы в Рузаевке 21-летняя барышня за рулем автомашины «Лада Гранта» проявила невнимательность и совершила наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпустили домой с назначенным амбулаторным лечением.

По данным ГИБДД, молодая автомобилистка управляла авто в трезвом состоянии.