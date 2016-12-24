В Мордовии пойманный на нетрезвом вождении тракторист уедет на принудительные работы

В Ромодановском районе 32-летний тракторист выслушал приговор суда за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. При этом, мужчина ранее уже был судим по уголовной статье за нетрезвое вождение.

По информации МВД по РМ, 24 августа управлявший техникой работодателя тракторист был остановлен сотрудниками ГИБДД на сельской дороге. Проведенное освидетельствование установило у водителя состояние опьянения. В ходе разбирательства выяснилось, что в прошлом году за такое же правонарушение он был осужден на 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 2 года.

По приговору суда мужчина на 8 месяцев отправится на принудительные работы с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства и с лишением права управления транспортными средствами на 3 года 6 месяцев.