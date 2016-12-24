В Мордовии во время новогодних каникул изменится график движения пригородных поездов

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Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
Башкортостанская пригородная пассажирская компания приводит новый график.
На 28, 29, 30 декабря 2024 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2025 года назначаются поезда:
- № 7205 Красный Узел (отпр.17.13) – Зубова Поляна (приб.21.13)
- № 7208 Рузаевка (отпр.16.33) – Инза (приб.18.32).
На 27, 31 декабря 2024 года выводятся из графика движения поезда:
- № 7205 Красный Узел (отпр.17.13) – Зубова Поляна (приб.21.13)
- № 7208 Рузаевка (отпр.16.33) – Инза (приб.18.32).
На 29, 30, 31 декабря 2024 года, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января 2025 года назначаются поезда:
- № 7206 Зубова Поляна (отпр.06.47) – Красный Узел (приб.10.43)
- № 7207 Инза (отпр.06.20) – Рузаевка (приб.08.24).
На 28 декабря 2024 года, 1 января 2025 года выводятся из графика движения поезда:
- № 7206 Зубова Поляна (отпр.06.47) – Красный Узел (приб.10.43)
- № 7207 Инза (отпр.06.20) – Рузаевка (приб.08.24).
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Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
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