В Мордовии во время новогодних каникул изменится график движения пригородных поездов

Репортер

Башкортостанская пригородная пассажирская компания приводит новый график.

На 28, 29, 30 декабря 2024 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2025 года назначаются поезда:
- № 7205 Красный Узел (отпр.17.13) – Зубова Поляна (приб.21.13)
- № 7208 Рузаевка (отпр.16.33) – Инза (приб.18.32).

На 27, 31 декабря 2024 года выводятся из графика движения поезда:
- № 7205 Красный Узел (отпр.17.13) – Зубова Поляна (приб.21.13)
- № 7208 Рузаевка (отпр.16.33) – Инза (приб.18.32).

На 29, 30, 31 декабря 2024 года, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января 2025 года назначаются поезда:
- № 7206 Зубова Поляна (отпр.06.47) – Красный Узел (приб.10.43)
- № 7207 Инза (отпр.06.20) – Рузаевка (приб.08.24).

На 28 декабря 2024 года, 1 января 2025 года выводятся из графика движения поезда:
- № 7206 Зубова Поляна (отпр.06.47) – Красный Узел (приб.10.43)
- № 7207 Инза (отпр.06.20) – Рузаевка (приб.08.24).

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