В Мордовии обсудили вопросы безопасности в преддверии новогодних праздников

24 декабря в Пресс-центре РМ прошла конференция по вопросам охраны общественного порядка в праздничные дни, безопасному отдыху и профилактике мошенничества.

Начальник управления охраны общественного порядка МВД по РМ Виталий Хапиков сообщил, что личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы, увеличится плотность нарядов, которые будут приближены к объектам жизнеобеспечения, культурно–развлекательным учреждениям, местам с массовым пребыванием граждан. На праздничные мероприятия не будут допускаться граждане в состоянии алкогольного опьянения. Виталий Хапиков также подчеркнул, что детям без сопровождения взрослых в общественных местах ночью находиться запрещено.

Также жителям Мордовии напомнили о запрете использования в личных целях беспилотных летательных аппаратов на территории республики. При обнаружении БПЛА следует оперативно сообщить информацию по телефону 102, 101 или 112.

Сотрудник пресс-службы УФСБ по РМ Екатерина Кондратьева рассказала о важности проявления бдительности и осторожности при поступлении звонков с незнакомых телефонных номеров. В Мордовии фиксируются случаи мошенничества посредством телефонных мессенджеров с демонстрацией копий «приказов» и иных документов, схожих с официальными бланками ведомства.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников. При получении запросов на предоставление информации или участии в оперативных мероприятиях от имени органов безопасности по телефону, в мессенджерах, социальных сетях необходимо прервать общение и связаться с правоохранительными органами», - отметила она.

Телефон дежурной части МВД по РМ - 47-77-71, дежурной службы УФСБ по РМ - 28-28-28.

По данным МЧС в Мордовии с наступлением холодов значительно возрастают риски возникновения пожаров. При этом, более 70% пожаров связаны с нарушением правил монтажа и эксплуатации электрооборудования и печного отопления.

Заместитель начальника штаба Управления Росгвардии по РМ, подполковник полиции Денис Васекин напомнил, что в соответствии с федеральным законом запрещается ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий.

Старший помощник руководителя Следственного Управления Следственного комитета РФ по РМ Наталья Афанасьева обратилась прежде всего к родителям и напомнила о важности организации безопасного детского отдыха. Во время зимних каникул значительно увеличивается риск уличного и бытового травматизма. Для катания на санках, ледянках необходимо выбирать только специально отведенные для этого места.

Начальник отдела безопасности Отделения-Национального банка по РМ Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Петров перечислил наиболее распространенные схемы мошенничества и напомнил об основном правиле: когда звонят с незнакомого номера и начинают говорить про деньги, нужно положить трубку.