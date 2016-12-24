В Мордовии диспансеризацию за год прошли более 350 ветеранов СВО

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
Такие данные приводит региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Ветераны проходят обследование у терапевта, невролога, хирурга, офтальмолога, травматолога и т.д. При наличии показаний получают направление на санаторно-курортное лечение.
Якорной медицинской организацией по проведению диспансеризации является саранская поликлиника № 3. Также демобилизованные защитники имеют возможность пройти медицинские обследования на базе районных поликлиник.
В фонде отметили, что программа диспансеризации ветеранов СВО будет продолжена и в следующем году.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
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