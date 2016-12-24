В Саранске менеджер маркетплейса похитила товары на полмиллиона рублей

В столице Мордовии суд вынес приговор 44-летней женщине, трудившейся менеджером популярного маркетплейса. Дамочка пользовалась своим служебным положением и похищала поступавшие товары, которые при приемке складировала отдельно.

По информации МВД по РМ, следствие установило, что в период с августа 2023 года по февраль 2024 года менеджер совершила кражу чужих заказов на общую сумму более полумиллиона рублей. Она прибирала к рукам ювелирные украшения, смартфоны, ноутбуки, электроинструменты, которые впоследствии сдавала в ломбарды

В марте этого года сотрудники ее организации при просмотре документации выявили исчезновение товаров и обратились в полицию.

Вину в хищениях женщина признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработка.