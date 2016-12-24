Бизнес Мордовии стал активнее получать господдержку на цифровой платформе

Каждый десятый представитель малого и среднего бизнеса использовал в уходящем году государственные меры поддержки, предоставляемые Корпорацией МСП в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В общей сложности по всей стране ими воспользовались свыше 600 тыс. малых и средних предприятий.

Количество заявок от субъектов малого и среднего бизнеса Мордовии на господдержку через Цифровую платформу МСП.РФ в текущем году увеличилось по сравнению с предыдущим годом более чем в 2,7 раза. По итогам 11 месяцев текущего года объём финансовой поддержки Национальной гарантийной системы в регионе превысил 2,9 млрд. рублей. Более половины поданных заявок одобрены.

Наиболее активно малый и средний бизнес использовал инструменты Национальной гарантийной системы (НГС), механизмы для выхода и эффективного участия в закупках в качестве поставщика, а также сервисы цифровой платформы.

«В общей сложности поддержку получил каждый десятый из более чем 6,5 млн зарегистрированных в стране предпринимателей, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Годом ранее это был каждый двенадцатый предприниматель, в 2022 году – каждый семнадцатый. А в сравнении с 2020 годом разница составила примерно 4,5 раза».

Росту охвата мер поддержки способствовало сразу несколько факторов. В их числе развитие цифровых сервисов для предпринимателей, расширение инструментов для участия в закупках госкомпаний, включая программы «выращивания» и заключение долгосрочных офсетных сделок. Также заметную роль сыграли инструменты Корпорации МСП для упрощения привлечения кредитов даже в условиях повышения ключевой ставки. Прежде всего, это «зонтичные» поручительства.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону Центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.