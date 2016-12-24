Росприроднадзор для малышей проводит конкурс Новогодних сказок о природе

«Спасибо за совместную работу!»
Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
Росприроднадзор вместе Фондом поддержки и развития экологических инициатив «Компас» проводят для дошкольников конкурс «Чудеса природы», чтобы вместе создать атмосферу праздника.
В творческом проекте могут принять участие дети в возрасте от 3 до 7 лет. На конкурс принимаются видеоматериалы - новогодние сказки о природе, исполненные детьми в стихах или прозе, с выразительным чтением, пением, костюмированным представлением, с использованием рисунков, поделок или других наглядных материалов.
Номинации конкурса:
- «Новогодние приключения лесных жителей». Сказки о жизни животных и птиц зимой
и важности заботы о среде их обитания
- «Волшебная елка». Сказки о елке как украшении праздника
и важности сохранения лесов
- «Волшебные превращения». Сказки о подарках, сохраняющих природу, сделанных
из природных, переработанных материалов
- «Семейные праздничные традиции». Сказки об обычаях, которые передают семьи из
поколения в поколение с целью заботы о природе и окружающей среде
Заявки на участие в конкурсе и видеозаписи сказок принимаются на сайте фонда «Компас» в разделе «Проекты» eco-compass.ru/skazka с 25 декабря 2024 года до 25 января 2025 года.
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