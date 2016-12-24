В мордовской колонии заключенные обыграли вольных шахматистов

Репортер

В исправительной колонии №11 УФСИН по РМ провели шахматный турнир между осужденными и членами клуба «Белая Ладья».

По информации пенитенциарного ведомства, победу в турнире одержали гроссмейстеры в неволе. Все три первых места заняли шахматисты со сроками:

1 - Вячеслав Кожевников
2 - Виталий Гоношилов
3 - Андрей  Комиссаров.

Все участники были награждены грамотами и ценными призами.

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