В мордовской колонии заключенные обыграли вольных шахматистов

В исправительной колонии №11 УФСИН по РМ провели шахматный турнир между осужденными и членами клуба «Белая Ладья».

По информации пенитенциарного ведомства, победу в турнире одержали гроссмейстеры в неволе. Все три первых места заняли шахматисты со сроками:

1 - Вячеслав Кожевников

2 - Виталий Гоношилов

3 - Андрей Комиссаров.

Все участники были награждены грамотами и ценными призами.