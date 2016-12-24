Студентка из Саранска в стремлении заработать на криптовалюте лишилась более 1,6 млн рублей

Очередной жертвой интернет-мошенников в Мордовии стала 19-летняя студентка одного из региональных ВУЗов. По информации МВД по РМ, девушка не устояла перед соблазном заработать на криптовалюте и лишилась крупной суммы денежных средств.

В полиции потерпевшая рассказала, что в социальной сети она увидела объявление, где предлагалось пройти обучение по торговле криптовалютами и перешла по ссылке. Вскоре с ней связалась, якобы сотрудница инвестиционной компании, которая взялась дать несколько рекомендаций по получению дохода.

Следуя инструкциям, студентка установила приложение «ByBit» для торговли, открыла кошелек для криптовалюты и зарегистрировалась на необходимых платформах.

Сначала она вкладывала личные сбережения, а в дальнейшем для увеличения торгового оборота оформила еще и кредит. Всего она внесла 1 миллион 649 тысяч рублей.

Сложности у барышни начались, когда она попыталась вывести заработок. Как всегда и происходит на фейковых торговых платформах - последовал технический сбой. Представитель компании пояснил, что подобное случается и порекомендовал девушке внести еще деньги. Ее отказ привел к полному прекращению общения - телефон злоумышленника оказался недоступен.

Студентка обратилась в полицию за помощью.