Благодаря нацпроекту в Мордовии были реконструированы и переоснащены десятки учреждений культуры

В 2024 году завершается реализация национального проекта «Культура». Он имел большую социальную значимость. Благодаря ему в Мордовии были реконструированы и переоснащены десятки учреждений культуры, созданы условия для развития творческого потенциала жителей республики.

В рамках нацпроекта построили и капитально отремонтировали 23 сельских культурно-досуговых учреждения, провели реновацию одного центра культуры, реконструировали детский театр и музей. Технически оснастили 3 театра и 4 музея.

В значительной степени обновились здания детских школ искусств. В 9 из них провели капитальный ремонт. Для 12 школ искусств приобрели инструменты, оборудование и другие необходимые для занятий с детьми материалы.

Библиотеки Мордовии переоснащались по модельному стандарту, сейчас их в республике 17. Создано 7 виртуальных концертных залов и 12 кинозалов.

Для двух сельских культурно-досуговых учреждений закупили автоклубы.