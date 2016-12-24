Бизнес-десант посетил Чамзинский район республики

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» реализует проект «Бизнес-десант». В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» он помогает бизнес-сообществу муниципалитетов, оказывает информационную поддержку. Предпринимателям рассказывают о возможностях при открытии собственного дела, мерах государственной поддержки действующего бизнеса.

В состав делегации вошли первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Александр Анохин, руководитель Центра поддержки предпринимательства РМ Ольга Иванова, директор Гарантийного фонда Мордовии Елена Козлова, начальник отдела по работе с заемщиками регионального Фонда поддержки предпринимательства Наталья Домнина.

Чамзинский район представил глава муниципалитета Андрей Сазанов.

2024 год команда бизнес-десанта заканчивает посещением Чамзинки. Актовый зал администрации района собрал предпринимателей, желающих повысить уровень своих компетенцией.

«По итогам этого года количество субъектов МСП в Чамзинском районе увеличилось более чем на 11%, что на 3% опережает средний показатель прироста по всей Мордовии, - взял приветственное слово Александр Анохин. – Сейчас здесь работают 730 представителей малого и среднего предпринимательства. Семь из них воспользовались льготными микрозаймами на общую сумму 13,6 млн. рублей. Ещё 10 млн. рублей выдано в виде поручительств».

Популярны среди местных предпринимателей и многочисленные нефинансовые меры поддержки, которые в режиме одного окна можно получить в Центре «Мой бизнес».

Пользуясь случаем, Первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии поблагодарил предпринимателей Чамзинского района за активную позицию, которая способствует динамике развития экономики, поздравил предпринимателей с наступающими праздниками и пожелал успехов в Новом году.

Встреча с предпринимателями продолжилась обсуждением всех существующих финансовых и нефинансовых мер поддержки бизнеса и тренингами. Бизнесу рассказали об услугах Центра «Мой бизнес», обучающих программах, грантовой поддержке молодежного предпринимательства, льготном кредитовании, наиболее востребованных программах финансирования, а также о поручительстве для физических и юридических лиц, быстрых платежах и альтернативных инструментах финансирования бизнеса.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.