В Мордовии жители деревни Приволье говорят о снежной изоляции

Деревня Приволье в Лямбирском районе Мордовии, в которой проживает около 100 человек, находится в заснеженной ловушке. В этом убедились активисты Народного фронта в РМ, приехавшие по просьбе сельчан оценить ситуацию.

Рядом с деревней на трассе ведутся работы по очистке от снега: тракторы и снегоуборочные машины расчищают дорогу, чтобы обеспечить проезд для автомобилей. Однако, как только речь заходит о въезде в деревню, ситуация становится менее оптимистичной. Несмотря на то, что главная улица деревни расчищается регулярно, жители Приволья сталкиваются с проблемой - их путь на главную дорогу остается заметенным снегом. Снегоуборочные машины работают только на трассе и заметают въезд в деревню.

Местные власти сообщают, что по геолокации этот въезд не числится в списках для расчистки. Здесь нет и пешеходного тротуара или хотя бы расчищенной тропинки до остановки. Это вызывает большие неудобства и недоумение у сельских жителей, которые чувствуют себя в снежной изоляции.

К тому же в деревне во время сильного ветра возникают перебои с электричеством, что связано, по мнению людей, со старой проводкой. Со слов самих сельчан, при аварийных инцидентах они могут оставаться без света более суток.

Народный фронт обратился к местным властям с просьбой разобраться в данной проблеме.