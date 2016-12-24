В Саранске Росгвардейцы задержали нетрезвую автомобилистку из Санкт-Петербурга

В субботу в столице Мордовии экипаж Росгвардии на маршруте патрулирования в пятом часу утра заметил подозрительную иномарку, которая передвигалась с нарушением скоростного режима. Информация была немедленно передана коллегам из республиканской Госавтоинспекции.

Чтобы избежать встречи с правоохранителями автомашина «Хендай Солярис» попыталась скрыться во дворах. Вместе с сотрудниками ДПС Росгвардейцы приняли меры к пресечению дальнейших противоправных действий со стороны управлявшей автомобилем женщины

Во время беседы правоохранители заметили у автоледи характерные признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

В отношении 32-летней жительницы Санкт-Петербурга был составлен соответствующий протокол об административном правонарушении.