Сотрудники УФСИН по РМ приняли участие в благотворительной донорской акции

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Заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия Лариса Сергеенко совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекцией приняли участие в благотворительной донорской акции.
Перед сдачей крови участники акции прошли подробное анкетирование и предварительное обследование, включающее в себя основные лабораторные исследования и консультацию терапевта.
По информации ведомства, собранная кровь будет разделена на компоненты и направлена в лечебные учреждения Мордовии, а также во Всероссийский банк крови для оказания помощи больным и пострадавшим, участникам и сотрудникам силовых ведомств, находящихся в зоне специальной военной операции.
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