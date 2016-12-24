Сотрудники УФСИН по РМ приняли участие в благотворительной донорской акции

Заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия Лариса Сергеенко совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекцией приняли участие в благотворительной донорской акции.

Перед сдачей крови участники акции прошли подробное анкетирование и предварительное обследование, включающее в себя основные лабораторные исследования и консультацию терапевта.

По информации ведомства, собранная кровь будет разделена на компоненты и направлена в лечебные учреждения Мордовии, а также во Всероссийский банк крови для оказания помощи больным и пострадавшим, участникам и сотрудникам силовых ведомств, находящихся в зоне специальной военной операции.