В Мордовии на трассе М5 «Урал» легковушка насмерть сбила пешехода

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Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
По информации Госавтоинспекции республики, 20 декабря в 06 часов 20 минут на трассе М-5 «Урал» в Зубово-Полянском районе Мордовии 22-летний молодой человек за рулем автомашины «ВАЗ-2112» совершил наезд на 42-летнего мужчину, который находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.
В результате ДТП пострадавший на скорой был госпитализирован в Зубово-Полянскую районную больницу, где впоследствии от полученных травм скончался.
По данным ГИБДД водитель трезв. В этом году он 6 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости и столько же – за чрезмерную тонировку.
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Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
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