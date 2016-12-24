В Рузаевке за взятку осужден бывший инспектор ДПС

В Рузаевском районе суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу 37-летнего бывшего инспектора ДПС, уличенного в получении взятки. Противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

Установлено, что 31 мая этого года инспектор в ходе несения службы при патрулировании территории в Рузаевке остановил нарушителя, который оказался лишен права управления транспортным средством и ранее привлекался к административной ответственности. За решение вопроса о сокрытии указанного правонарушения сотрудник полиции попросил передать ему взятку.

Договорившись о времени, месте встрече и сумме незаконного денежного вознаграждения, инспектор отпустил мужчину, и он продолжил путь на своем автомобиле. Через несколько дней при получении взятки в размере 30 тысяч рублей офицера задержали сотрудники УФСБ с поличным.

По приговору суда теперь уже бывшему инспектору назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением специального звания «старший лейтенант полиции».

Приговор суда в законную силу не вступил.