Наркоманская парочка из Пензы выслушала в Саранске приговор за распространение «дури»

В столице Мордовии суд вынес приговор сожителям из Пензы за незаконный оборот наркотиков. 57-летняя женщина и ее 44-летний гражданский супруг прибыли в Саранск с наркотической миссией в начале этого года.

В ходе расследования было установлено, что сидящие на наркотиках гастролеры забрали из тайника в Саранске партию «синтетики», которую планировали реализовать не только на территории Мордовии, но и в своей Пензенской области.

В апреле уже имеющую богатый опыт в наркоторговле дамочку на улице Гагарина остановили оперативники УНК МВД по РМ. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у нее шесть пакетиков с метилэфедроном общей массой около 5 граммов.

Во время обследования жилища криминальных гостей была изъята еще часть наркотических средств общим весом более 182 граммов. Также был обнаружен упаковочный материал, мобильные телефоны и денежные средства. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

По информации МВД по РМ, по приговору суда женщине назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ее сожитель получил 8,5 лет заключения в колонии строгого режима.