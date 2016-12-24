В Саранске сгорели два павильона рядом с ТЦ «Макс»

По информации МЧС по РМ, 23 декабря в 4 часа 52 минуты в Саранске загорелся павильон быстрого питания, расположенный рядом с торговым центром «Макс» на улице Гагарина.

Работник заведения, к счастью, смог вовремя покинуть помещение. Огонь быстро распространился на соседний павильон с фейерверками.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали возгорание на общей площади 200 квадратных метров. Никто не пострадал.

При ликвидации пожара было задействовано 43 специалиста и 11 единиц техники.