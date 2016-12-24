В отделении Социального фонда по Мордовии сменился номер телефона для консультаций граждан

Отделение Социального фонда по Мордовии сообщает о том, что с 23 декабря консультирование граждан по всем вопросам, входящим в компетенцию СФР, осуществляется по новому номеру:8-800-10-000-01.Это связано с переходом на федеральную линию единого контакт-центра.

Гражданам, позвонившим в единый контакт-центр, сначала ответит виртуальный помощник, который проконсультирует по общим вопросам и услугам: как получить СНИЛС, оформить сертификат на материнский капитал, изменить способ доставки пенсии и другие.

Если человеку нужна более детальная информация, звонок будет переведен на сотрудника центра или на операторов второй линии того региона, где человек проживает.

Специалисты дистанционного обслуживания регионального отделения СФР будут консультировать жителей Мордовии на второй линии. Режим работы: понедельник – четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8.30 до 16:30, без перерыва на обед.

Звонок на номер 8-800-10-000-01 для граждан, проживающих на территории Российской Федерации, бесплатный как со стационарных, так и с мобильных телефонов.

Прежний номер телефона горячей линии Отделения СФР по Мордовии (8-800-200-01-88) с 23 декабря 2024 прекратил свою работу.