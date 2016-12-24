В 2024 году конкурс «Это у нас семейное» исполнил мечты тысяч семей России

В Год семьи прошел первый сезон самого масштабного конкурса для семей страны, который инициировал Президент России Владимир Путин. Конкурс «Это у нас семейное» объединил почти 600 тысяч человек из всех 89 субъектов РФ. Самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» возродил семейные традиции участников, подарил финалистам возможность отправиться в семейные путешествия по России, а победителям – купить дом, закрыть ипотеку или сделать ремонт. Немаловажен социальный эффект конкурса – популяризация образа семьи, реализация инициатив активных родителей, которыми смогли воспользоваться множество россиян.

«Главная задумка конкурса – объединить поколения, сделать так, чтобы семьи больше времени проводили вместе, становились ближе. Проект превзошел все наши ожидания: участниками стали почти 600 тысяч человек, но аудитория конкурса намного больше – это друзья, близкие, родственники, коллеги участников. Тем более теперь конкурс будет ежегодным и возможность поучаствовать появится у тех, кто не успел сделать этого в первом сезоне. Благодаря нашим проактивным конкурсантам было сделано много важных дел: уже более 130 тысяч семей получили оставшиеся средства материнского капитала, приступил к работе Всероссийский родительский комитет, многие инициативы находятся на этапе реализации. Год семьи заканчивается, но мы уверены: для российских семей все только начинается», – рассказала заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Участниками конкурса стали более 100 тысяч семей – это жители всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. Победили 32 семьи. Они получили сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Самый популярный способ реализации главного приза – это покупка дома или квартиры, первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Мордовию в финале представляла команда Баляйкиных-Антиповых-Курышкиных. Семья из Рузаевки выбрали путешествие по Санкт-Петербургу и Карелии. Семейная команда посмотрела главные архитектурные памятники второй столицы России и чудеса природы Северо- Запада страны. Как итог: домой с поездки привезли море впечатлений.

«Основную часть приза мы планируем потратить на первоначальный взнос на квартиру для молодой семьи моей сестры Марии, а остаток – на погашение имеющейся у нас с мужем ипотеки. Таким образом сразу две ячейки общества внутри одной большой семьи станут еще счастливее и смогут улучшить условия проживания. Спасибо конкурсу!» – рассказала мама Татьяна из семьи Бербасовых, Бочковых из Самарской области.

А Гайнтудиновы из Башкортостана еще до конкурса мечтали о родовом имении, где можно будет проживать большой и дружной семьей.

«Еще на старте конкурса мы решили, что в случае выигрыша купим дом с земельным участком, чтобы он стал нашим семейным родовым гнездом. Вот такая у нас была мечта, которая вот-вот станет реальностью!», – рассказала мама Лилия.

300 семей – финалистов получили возможность отправиться в семейные путешествия по стране от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». В турах по всей России – от Камчатки до Калининграда – побывали уже более 1700 финалистов конкурса «Это у нас семейное».

«Поездка на Камчатку была нашей мечтой, которая благодаря конкурсу сбылась. Такого интенсивного отдыха у нас еще никогда не было. Одно впечатление сменялось другим, горячие источники сменялись музеями, музеи – подъемами, сопками и горами, они в свою очередь сменялись на невероятные виды Тихого океана. Эта поездка еще раз доказала, что нет ничего невозможного для нашей семьи. Мы вместе радовались каждому дню, прожитому на самом краю земли. Все себя проявили с невероятно сильной стороны. Теперь у нас есть новый простор для мечтаний, новые высоты и стимул к жизни!» – поделилась впечатлениями семья Масловых из Белгородской области.

Важная цель конкурса «Это у нас семейное» – повышение статуса семьи, популяризация семейных ценностей. Участники проекта укрепляют престиж материнства и отцовства, ценности традиционной семьи. Во многих семьях во время и после конкурса случилось пополнение. Полуфиналисты Ермаковы из Амурской области во время дистанционного этапа конкурса узнали, что ожидают четвертого малыша, а Павленко из Томской области – третьего. В полуфинале эти и многие другие семьи участвовали в статусе «ожидания». У многих семей радостное событие случится в следующем году, например, победители Наконечные из Ульяновска и полуфиналисты Сизиковы-Менг из Ханты-Мансийска готовятся стать многодетными родителями.

В День семьи, любви и верности несколько финалистов встретились с Владимиром Путиным и выступили с инициативами, направленными на улучшение жизни российских семей, многие из которых были внесены в перечень поручений, утвержденных Президентом России. Так, семья Батодалаевых, Норжиловых, Эрдынеевых из Забайкальского края предложила разработать механизм получения средств материнского капитала, оставшихся после траты на основную цель. На данный момент возможностью получения единовременной выплаты, не превышающей 10 тысяч рублей, воспользовались более 130 000 семей на общую сумму 500 миллионов рублей.

Семья Рыбачевых из Воронежской области сейчас ожидает пополнения – в следующем году у них родится шестой ребенок. На конкурсе они выступили с идеей популяризации образа многодетной семьи на телевидении и в СМИ, наполнения информационного поля реальными вдохновляющими семейными историями.

Эти и многие другие инициативы вошли в список поручений, утвержденных Президентом России Владимиром Путиным по итогам встречи с финалистами конкурса.

В этом году начал работу Всероссийский родительский комитет, инициативу создания которого предложила в начале года династия педагогов Каретниковых из Саратовской области на встрече с Президентом России.

«Я вижу, сколько у родителей идей, инициатив, о которых нужно рассказывать и воплощать в жизнь в пределах страны, а не только в своей школе. Участие во Всероссийском родительском комитете позволяет нам, родителям, вносить предложения в проекты нормативных актов, которые затрагивают права и интересы учащихся и их родителей, и напрямую влиять на процесс образования наших детей», – рассказала мама Ульяна.

В рамках работы комитета проходит конкурс инициатив родительских сообществ, организовать его предложила победитель конкурса «Это у нас семейное» Анастасия Новоселова.

«Здорово осознавать, что наша инициатива, поддержанная Президентом, имеет практический эффект. Множество полезных проектов, направленных на воспитание любви к Родине, историческое просвещение, формирование традиционных семейных ценностей, уже получили финансирование и вскоре будут реализованы», – отметила она.

Конкурс «Это у нас семейное» будет проводиться ежегодно, что позволит огромному количеству семей заявить о себе, узнать друг друга лучше и объединиться, а также сделать еще много добрых и полезных дел для семейного сообщества России.