Команда КВН УФСИН Мордовии примет участие в Международном фестивале «КиВиН-2025»

С 12 по 25 января 2025 года в Сочи пройдет 36-ой Международный фестиваль «КиВиН-2025». В масштабном фестивале веселых и находчивых примет участие команда КВН «УФСИН Мордовии».

Команда КВН была создана региональным Управлением Федеральной службы исполнения наказаний в прошлом году, и тогда же она отыграла свой первый сезон в официальной лиге КВН «Шумбрат». Дебют оказался успешным - титул вице-чемпиона лиги это подтвердил.

В 2024 году команда участвовала в фестивале Студенческой лиги КВН «Шумбрат» и по результатам выступлений сейчас получила приглашение на 36-ой Международный фестиваль «КиВиН-2025» в г. Сочи.