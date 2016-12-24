«Продление» медицинского полиса обернулось для женщины из Мордовии потерей 1,7 миллиона рублей

Телефонные мошенники атаковали 43-летнюю жительницу Ковылкинского района. По информации МВД по РМ, женщина лишилась 1,7 млн рублей в результате двухходовой комбинации аферистов.

Полицейским потерпевшая рассказала, что сначала ей позвонила некая работница медицинской страховой компании и сообщила, что у жительницы Мордовии истекает срок действия ее медицинского полиса. Для его продления требовалось продиктовать код из смс.

У работающей специалистом по закупкам женщины не возникло опасений и она сообщила нужные цифры. Через некоторое время ей на телефон пришло еще одно смс, на этот раз - с уведомлением о входе в ее личный кабинет на портале Госуслуг.

Встревоженная дама позвонила по указанному в сообщении номеру. Из состоявшегося разговора она поняла, что злоумышленники взломали ее аккаунт и оформили от ее имени доверенность на все финансовые действия.

Впрочем, потерпевшую тут же успокоили - для предотвращения несанкционированных операций ее порекомендовали обнулить свой кредитный потенциал. Дескать, тогда мошенники не смогут оформить на нее кредиты. Жительница Ковылкинского района по полученному совету сама оформила в банках кредиты на общую сумму 1 миллион 700 тысяч рублей и перевела деньги на указанные ей реквизиты.

У нее аферисты пытались выманить большую сумму, предлагая взять еще один кредит под залог личного автомобиля. Но женщина отказалась, а заодно и осознала, что попалась на уловки махинаторов и немедленно обратилась в полицию с заявлением.