Поздравление Главы Мордовии с Днем работника органов безопасности РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности! Товарищи офицеры, военнослужащие! Дорогие друзья и коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодарю всех, кто стоит на страже национальных интересов. Ваша служба требует особого склада характера, твёрдой веры в справедливость, в то, что судьба Родины превыше всего.

Обстановка в мире накаляется: растёт число вызовов и характер угроз. Меняется тактика, враг стал более жестоким, беспринципным и изворотливым. На нашу страну оказывается колоссальное политическое, экономическое, информационное давление. Наращивается военный потенциал врага непосредственно у наших границ. Растёт активность зарубежных спецслужб, а вслед за ней количество провокаций и диверсий в регионах, в том числе на межнациональной почве. Благодаря взаимодействию нам вместе удаётся держать оперативную обстановку под контролем.

Спасибо, что по поручению нашего Президента ведётся большая работа в рамках Оперативного штаба и Антитеррористической комиссии. Сотрудники органов безопасности профессионально выполняют задачи по выявлению предателей, экстремистов и террористов, пособников националистических группировок. Блокируются попытки дестабилизации общественно-политической обстановки, вербовки и атак на нашу молодёжь. Не ослабевает контроль в борьбе с незаконной миграцией, коррупцией, оборотом наркотиков, в вопросах информационной безопасности. За этими результатами - огромная подготовительная, оперативная, информационно-аналитическая работа и постоянная боевая готовность.

Хочу ещё раз поблагодарить каждого из вас за добросовестную службу, мужество, профессионализм и высокую самоотдачу!

Со словами особой признательности обращаюсь к тем, кто сейчас, за много сотен километров от нас, исполняет служебные обязанности во имя Родины.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, спокойствия в ваших тылах, ваших семьях и конечно же - нашей скорейшей Победы! С праздником!

Глава Республики Мордовия А. Здунов