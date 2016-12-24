В Мордовии безопасность на дорогах обеспечивает интеллектуальная транспортная система

В Мордовии в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением.

Это важнейшая составляющая комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Интеллектуальная транспортная система помогает жителям безопасно и с большим комфортом передвигаться по городу, а городским службам эффективно и оперативно справляться со своей работой.

В ее рамках в Саранске модернизировали 23 светофора. Сотрудники Центра организации дорожного движения управляют светофорами таким образом, чтобы транспорт испытывал как можно меньше задержек. В городе внедрена интеграционная платформа с системой сбора, хранения и анализа информации и три подсистемы ИТС: светофорного управления, мониторинга параметров транспортного управления и метеомониторинга. Анализировать обстановку на дорогах и управлять городским транспортом сотрудникам центра помогает видео-стена.

Кроме того, в республике построили четыре автоматических пункта весогабаритного контроля. На дороге «Обход г. Рузаевки» на АПВГК выполняются пуско-наладочные работы.

На дорогах увеличено количество камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас их число составляет 242. Также в Мордовии работает 9 мобильных комплексов фото- видеофиксации нарушений ПДД. Все они включены в информационно-аналитическую систему ГИБДД СПО «Паутина».