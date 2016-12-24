В Мордовии растет популярность социальных предприятий

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает поддерживать предпринимателей региона. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» оказывается всесторонняя поддержка социальным предприятиям.

Широкий спектр финансовых и нефинансовых мер господдержки способствует активному развитию бизнеса и приросту социальных предпринимателей. Так, к концу 2024 года в регионе уже насчитывается 66 социальных предприятия (двумя годами ранее их было всего 36), что говорит о практически двукратном количественном приросте. В уходящем году социальные предприятия получили 5 грантов от государства на общую сумму 2,3 млн. рублей.

Напомним, соцпредпринимательство – особая форма бизнеса, утвержденная законом пять лет назад. Для присвоения статуса социального предпринимателя субъект МСП должен соответствовать ряду критериев, а именно: создать рабочие места для нуждающихся в социальной защите, реализовывать товары, производимые гражданами из социально незащищенных категорий, либо производить товары, предназначенные для граждан из этой категорий, либо деятельность должна быть направлена на достижение общественно важных целей, способствовать решению социальных проблем.

Интерес к социальному предпринимательству растет по целому ряду причин:

- Это дает преимущества предпринимателю в виде получения финансовой поддержки: льготного займа в Фонде поддержки предпринимательства, государственной грантовой поддержки на реализацию и развитие бизнеса.

- Предприниматель получает статус социального предприятия, что гарантирует наличие консультационной и методической поддержки, обучающих акселерационных программ, участие в ярмарках и поиске деловых партнеров, а также поддержку в продвижении социальных проектов.

На базе Центра «Мой бизнес» при поддержке Минэкономики РМ ежегодно проводится обучающая акселерационная программа для социальных предпринимателей, успешное окончание которой впоследствии дает возможность претендовать на государственный грант.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать в Центре «Мой бизнес» по телефону в Саранске: 24-77-77.