В Мордовии при пожаре в своем доме погиб 65-летний мужчина

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По информации Следственного комитета по РМ, в Большеигнатовском районе проводится проверка по факту гибели 65-летнего мужчины во время пожара.
ЧП произошло 19 декабря. В частном жилом доме в селе Кучкаево случился пожар, в результате которого погиб проживавший один хозяин жилища.
Для установления точной причины смерти сельчанина в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.
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