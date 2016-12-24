В Мордовии при пожаре в своем доме погиб 65-летний мужчина

По информации Следственного комитета по РМ, в Большеигнатовском районе проводится проверка по факту гибели 65-летнего мужчины во время пожара.

ЧП произошло 19 декабря. В частном жилом доме в селе Кучкаево случился пожар, в результате которого погиб проживавший один хозяин жилища.

Для установления точной причины смерти сельчанина в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.