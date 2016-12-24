В Саранске прошел гала-концерт фестиваля «Вместе мы сможем больше»

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
19 декабря на сцене Республиканского Дворца культуры состоялся гала-концерт Республиканского инклюзивного фестиваля художественного творчества «Вместе мы сможем больше».
Участники фестиваля продемонстрировали свои таланты в различных жанрах - художественном слове, песенном, хореографическом и инструментальном искусстве. Зал рукоплескал Людмиле Бормотиной из Саранска, Денису Фролову из Краснослободского района, семейному трио Борисовых из Атюрьевского района, Ирине Губанищевой из Большеберезниковского района и всем другим творчески одаренным самодеятельным артистам.
В фойе первого этажа была организована выставка работ «Территория равных возможностей», выполненных руками людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь были представлены рукотворные изделия на любой вкус - вышивка, декупаж, вязание, бисероплетение.
Все участники фестиваля были награждены дипломами, памятными подарками и призами.
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