Росреестр Мордовии использует БПЛА для обследования территорий

В региональном Управлении Росреестра в ходе заседания общественного совета рассмотрели практику применения БПЛА при осуществлении федерального государственного земельного контроля.

Начальник отдела земельного надзора, геодезии и картографии Виталий Бурмистров отметил, что в этом году специалисты Росрееестра с использованием БПЛА провели обследование 3042 земельных участков в Ичалковском и Атяшевском районах республики. Полученные материалы аэрофотосъемки будут включены в федеральный фонд пространственных данных.