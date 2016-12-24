Росреестр Мордовии использует БПЛА для обследования территорий

Репортер

В региональном Управлении Росреестра в ходе заседания общественного совета рассмотрели практику применения БПЛА при осуществлении федерального государственного земельного контроля.

Начальник отдела земельного надзора, геодезии и картографии Виталий Бурмистров отметил, что в этом году специалисты Росрееестра с использованием БПЛА провели обследование 3042 земельных участков в Ичалковском и Атяшевском районах республики. Полученные материалы аэрофотосъемки будут включены в федеральный фонд пространственных данных.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1