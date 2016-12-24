Росреестр Мордовии использует БПЛА для обследования территорий

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В региональном Управлении Росреестра в ходе заседания общественного совета рассмотрели практику применения БПЛА при осуществлении федерального государственного земельного контроля.
Начальник отдела земельного надзора, геодезии и картографии Виталий Бурмистров отметил, что в этом году специалисты Росрееестра с использованием БПЛА провели обследование 3042 земельных участков в Ичалковском и Атяшевском районах республики. Полученные материалы аэрофотосъемки будут включены в федеральный фонд пространственных данных.
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