20-летний парень из Саранска ответит в суде за хищение денег социального контракта

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По информации Следственного комитета по РМ, молодой житель мордовской столицы обвиняется в мошенничестве при исполнении социального контракта.
По данным следствия, в августе 2023 года обвиняемый заключил с Комплексным центром социального обслуживания социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности, по которому получил единовременную выплату в размере 350 тысяч рублей. Эти деньги должны были пойти на организацию услуг по транспортировке сырого молока.
Но развозить молоко молодой человек не слишком хотел, поэтому обязательства по контракту не исполнил, а полученные денежные средства потратил на личные нужды.
В ходе расследования вину в преступлении он признал полностью и возместил причиненный ущерб. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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