Прокурор Мордовии посетил Большеберезниковский дом ребенка

19 декабря прокурор республики Сергей Лапин с рабочей поездкой посетил Большеберезниковский район.

Совместно с министром здравоохранения РМ Олегом Маркиным и главой района Иваном Игоновым руководитель надзорного ведомства побывал в Большеберезниковском доме ребенка. В ходе визита Сергей Лапин ознакомился с условиями проживания и лечения маленьких воспитанников учреждения, обеспечения необходимых мер безопасности, с полнотой и качеством оказываемых им социальных и медицинских услуг.

Кроме того, прокурор республики в рамках республиканского благотворительного телемарафона «Добро без границ» от коллектива надзорного ведомства вручил подарки детям.

В селе Починки Сергей Лапин посетил фельдшерско-акушерский пункт, где были выявлены недостатки с оснащением ФАПа необходимыми медицинскими изделиями и оборудованием. В частности, там отсутствуют анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови, а такжеэкспресс-анализатор уровня холестерина в крови. Прокурору Большеберезниковского района поручено обратиться в суд с соответствующим иском.

В прокуратуре района Сергей Лапин совместно с министром здравоохранения республики и главой района провели прием жителей района. Заявители из сел Большие Березники, Гарт, Симкино обратились по вопросам лекарственного обеспечения, содержания дорог, нарушений в жилищно-коммунальной сфере и другим.

В прокуратуре РМ отмечают, что по всем обращениям по поручению прокурора республики организованы проверки, ход и результаты которых поставлены на контроль.