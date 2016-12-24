В Мордовии создаются новые места дополнительного образования

В Мордовии в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования. Это поможет выявить талант каждого ребенка и будет способствовать ранней профориентации учеников.

В сентябре 2024 года в 68 образовательных организациях республики создали 4885 новых мест для реализации дополнительных программ. В школах, техникумах и колледжах республики работают различные кружки и секции.

Так, в рамках социально-гуманитарного направления созданы медиацентры. По естественнонаучному направлению преподается дополнительная программа по экологии.

Многие учебные заведения развивают техническое направление, в рамках которого созданы кружки по робототехнике, информатике, аэромоделированию, виртуальной и дополнительной реальности и многое другое.

Во многих образовательных организациях открыты школьные музеи, реализуются программы краеведения. Работают школьные театры, музыкальные студии и кружки декоративно-прикладного творчества. Дети активно занимаются в спортивных секциях.

Для эффективного проведения занятий было поставлено современное обучающее оборудование.