В Мордовии создаются новые места дополнительного образования

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В Мордовии в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования. Это поможет выявить талант каждого ребенка и будет способствовать ранней профориентации учеников.
В сентябре 2024 года в 68 образовательных организациях республики создали 4885 новых мест для реализации дополнительных программ. В школах, техникумах и колледжах республики работают различные кружки и секции.
Так, в рамках социально-гуманитарного направления созданы медиацентры. По естественнонаучному направлению преподается дополнительная программа по экологии.
Многие учебные заведения развивают техническое направление, в рамках которого созданы кружки по робототехнике, информатике, аэромоделированию, виртуальной и дополнительной реальности и многое другое.
Во многих образовательных организациях открыты школьные музеи, реализуются программы краеведения. Работают школьные театры, музыкальные студии и кружки декоративно-прикладного творчества. Дети активно занимаются в спортивных секциях.
Для эффективного проведения занятий было поставлено современное обучающее оборудование.
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