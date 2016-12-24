Синоптики предупреждают о порывах ветра в Мордовии до 15 м/с

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
Как сообщает МЧС по РМ, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 декабря местами на территории Мордовии прогнозируются порывы ветра до 15 м/с, а также гололедица.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
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