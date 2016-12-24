Саранская пенсионерка перевела на счета мошенников более 1,6 млн рублей

В столице Мордовии полицейские приняли заявление у очередной жертвы телефонного мошенничества. По информации МВД по РМ, от действий махинаторов пострадала 67-летняя жительница Саранска, которая сообщила о хищении у нее 1 миллиона 640 тысяч рублей.



Женщина рассказала, что ей через мессенджер поступил звонок от незнакомого мужчины с неприятным известием. Собеседник уведомил пенсионерку, что мошенники получили доступ к ее личному кабинету и пытаются перечислить все сбережения на Украину. Он посоветовал следовать инструкциям финансового управляющего, который перезвонил жительнице Саранска через несколько минут.



Этот «финансовый управляющий» оказался совсем не оригинален со своим жульническим предложением - срочно снять со счетов все деньги и перечислить их на спецдепозиты. Пенсионерка на протяжении двух дней обналичивала сбережения и пополняла счета по указанным реквизитам. Когда она рассказала о произошедшем родственнице, ей посоветовали немедленно обратиться в полицию.



В настоящий момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.