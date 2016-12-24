Предпринимателям Мордовии рассказали, как преодолеть кризис бизнеса

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает поддерживать предпринимателей региона. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» на площадке Центра состоялся бесплатный воркшоп на тему «Выгорание в бизнесе: перезапустить или закрыть?». Он прошел в рамках конкурса «Мой добрый бизнес».



Спикер семинара, социальный предприниматель, руководитель и основатель Центра обучения и наставничества V13 Виктория Гладких рассказала участникам о причинах выгорания бизнеса, познакомила с практическими инструментами для перезагрузки своего дела, разобрала кейсы уходящего года и определила пути для успешного развития в 2025 году.



Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону Центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.