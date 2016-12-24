Новый для науки подвид бабочки открыли в Национальном парке «Смольный»

Сенсационная новость из мира энтомологии: опубликована научная статья, посвященная открытию нового подвида бабочки в Национальном парке «Смольный» Республики Мордовия. Автор замечательной находки – Лавр Большаков, представитель Русского энтомологического общества.



Обзор представителей рода Phiaris и описание нового подвида бабочек Phiaris fluviana litova (https://disk.yandex.ru/i/ex7Y6jituPuNmg) основан на многолетних исследованиях на территории национального парка «Смольный» и в других локациях.



Изначально бабочка была идентифицирована как Phiaris stibiana. Однако, дальнейшие исследования и анализ энтомологического материала позволили переопределить вид и отнести бабочку к виду Ph. fluviana. Более того, было установлено, что бабочка представляет собой новый для науки подвид Ph. fluviana litova, ssp. n.



Новый подвид получил название «Литова» (litova). Это имя имеет глубокое значение в мордовской мифологии: Литова – супруга бога-громовержца Пурьгинепаза и мать князя Тюштя, легендарного правителя мордовских племен. Это символичное название отражает связь между природным наследием региона и его богатой культурой.