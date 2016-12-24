В Саранске 79-летний водитель иномарки сбил двух женщин на пешеходном переходе

По информации Госавтоинспекции республики, 16 декабря в 12 часов 50 минут на Александровском шоссе в Саранске 79-летний водитель автомашины «Лифан X60FL» совершил наезд на 52-летнюю и 48-летнюю женщин, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшие с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения. Водитель по данным ГИБДД трезв.