В Мордовии почти исчез коронавирус

По данным федерального портала объясняем.рф, за минувшую неделю в Мордовии зафиксировали 22 случая заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ровно такое же количество жителей республики выздоровели за этот период.

По уровню заболеваемости ковидом Мордовия остается самым благополучным регионом в ПФО. Например, в соседней Пензенской области за неделю выявили 214 случаев, а в Удмуртии и вовсе 1272.