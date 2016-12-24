В Мордовии почти исчез коронавирус

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По данным федерального портала объясняем.рф, за минувшую неделю в Мордовии зафиксировали 22 случая заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ровно такое же количество жителей республики выздоровели за этот период.
По уровню заболеваемости ковидом Мордовия остается самым благополучным регионом в ПФО. Например, в соседней Пензенской области за неделю выявили 214 случаев, а в Удмуртии и вовсе 1272.
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В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
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