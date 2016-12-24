19 декабря пройдут «Итоги года с Владимиром Путиным»

В этом году прямая линия и большая пресс-конференция Президента РФ пройдут в совмещенном формате. Следить за трансляцией можно будет в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также на официальных ресурсах: moskva-putinu.ru. Трансляция начнётся в 12:00.

Число обращений на прямую линию с Президентом России уже превысило один миллион. В этот раз впервые для обработки вопросов жителей нашей страны будет дополнительно задействован искусственный интеллект.

По словам Олега Каштанова, главного редактора «Известий Мордовии» и председателя Общественной палаты РМ, за этим событием, без преувеличения, будут следить во всем мире.

«К пресс-конференции готовятся и региональные журналисты. Напомню, Владимир Путин не раз вступал в диалог с журналистами из Мордовии. Многие отмечают, что у него яркие впечатления от знакомства с культурой мордовского народа», – поделился Олег Александрович в своем телеграм-канале.

Итогов года с Президентом также ждёт и Людмила Резяпкина, председатель Союза журналистов республики и главный редактор «Рузаевских новостей»: «Мечта каждого журналиста хотя бы однажды принять участие в этом историческом и определяющем будущее многих глобальных геополитических явлений событии. Уверена, что представители СМИ Мордовии примут активное участие в пресс-конференции Владимира Владимировича Путина. Ждём интересных вопросов».

На своей странице Людмила Николаевна также поделилась опытом участия в президентской пресс-конфернции: «А я вспоминаю, как 10 лет назад с волнением и даже трепетом души сидела в зале, слушала Президента, мечтала задать свой вопрос лидеру государства. Это была Большая пресс-конференция В.В. Путина 18 декабря 2014 года».