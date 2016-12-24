«Единая Россия» на съезде партии внесла изменения в «Народную программу»

Изменения в программу внесены в рамках послания президента РФ, майского указа о национальных целях развития, а также федеральных проектов РФ.

«Народная программа» в сумме дополнена 39 новыми положениями. По итогам нововведений в ней будет 17 направлений.

Новые положения и положения в новых редакциях в программе появились в таких разделах, как «Хорошая работа – достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся», «Современное образование и передавая наука», «Удобная комфортная жизнь», «Экология для жизни», «Государство для человека», «Экономика развития», «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны», «Культура, история, традиции», «Гражданская солидарность и молодежная политика», «Развитие туризма». Также было введено новое направление «Поддержка участников СВО и членов их семей», координатор у которой появится позже.

XXII Съезд «Единой России» определил задачи партии – от подготовки к выборам 2026 года до участия в нацпроектах и работе на долгосрочную перспективу. Приоритетные цели перед партией поставил Президент Владимир Путин.

«Единая Россия», как настоящий лидер, работает именно там, где решается судьба страны, вместе с нашей Армией и Флотом, с коллективами предприятий ОПК, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтёрами, которые формируют всё самое необходимое, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу Победу. Многие депутаты Государственной Думы от «Единой России», региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это – мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения», – отметил Президент, открывая пленарное заседание.

На площадке Съезда также состоялось заседание Генсовета партии, где избрали секретаря. Им стал Владимир Якушев. Он отметил, что на Съезде Президент поставил «Единой России» основополагающие задачи.

«Это – наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы - партия власти, а потому, что мы - партия людей. Впереди много работы. Обещаю, что буду выполнять свои обязанности честно, максимально эффективно, делать все, чтобы имидж партии, наша электоральная активность только росли», - сказал он.

На Съезде партии присутствовали также делегаты из Мордовии. Станислав Тиньгаев, руководитель Мордовского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», поделился своим мнением о том, насколько важны изменения, внесенные в «Народную программу».

«Делегаты съезда партии «Единая Россия» включили ряд изменений в «Народную программу», которая является ключевым документом, определяющим стратегию развития нашей страны. Эти изменения имеют огромное значение для всего российского общества, так как они направлены на улучшение качества жизни граждан и укрепление позиций России на международной арене. Одна из ключевых задач партии – максимальное соответствие решений руководства государства интересам граждан, современным запросам общества. Именно поэтому в центре внимания «Единой России» находятся вопросы, волнующие простых людей, такие как улучшение качества жизни, развитие социальной сферы, поддержка семей и повышение уровня благосостояния населения», – отметил Станислав Викторович.