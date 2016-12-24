Для расчистки участков федеральных трасс в Мордовии было выведено 46 единиц спецтехники

По информации ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, уборка и обработка дорожного покрытия 15-16 декабря велась непрерывно.

В Мордовии на трассах Р-158, Р-178 и М-5 (подъезд к Саранску) для уборки привлекли 46 единиц спецтехники: 34 КДМ, три МТЗ, два автогрейдера, а также четыре вспомогательных автомобиля. Для обработки проезжей части было израсходовано 1 250 тонн ПГМ.

Дорожные службы продолжают работы по ликвидации последствий непогоды и текущему содержанию автодорог. Расчищаются обочины, заездные карманы, местные проезды. Специалисты ведут уборку снежных валов, очищают от налипшего снега дорожные знаки и светоотражающие элементы, устраняются дефекты в покрытии проезжей части.