Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Мордовии строятся и ремонтируются лечебные учреждения

Реализация национального проекта «Здравоохранение» направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи для населения. В его рамках в Мордовии закупается медицинское оборудование, ремонтируются и строятся лечебные учреждения.

Так, за время реализации нацпроекта построили Рузаевскую детскую поликлинику, поликлинику онкологического диспансера и хирургический корпус Детской республиканской больницы. В селах Мордовии создали четыре новых фельдшерско-акушерских пункта и заменили 70, а также 1 врачебная амбулатория. Для обеспечения доступности онкологической помощи открыли четыре амбулаторных центра.

Ведется капитальный ремонт медицинских организаций. Только в 2024 году провели масштабный ремонт Саранской поликлиники №4, работы шли на площади более 7 тыс. кв. метров. Также была обновлена материально-техническая база Республиканского гериатрического центра. В одном из филиалов Саранской поликлиники №2 капитально отремонтировали кровлю. Обновление еще нескольких медицинских организаций планируют завершить в 2025 году.

За эти годы в медучреждения поступило более 1000 единиц современного медицинского оборудования и 58 автомобилей.

Благодаря работе санитарной авиации экстренная медицинская помощь стала доступной для жителей отдаленных сел. Вертолетную площадку построили на территории Мордовской республиканской центральной клинической больницы. Оттуда пациентов транспортируют в медицинское учреждение в зависимости от диагноза.