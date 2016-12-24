В Мордовии в электронный вид переведены все массовые социально значимые услуги

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика» в Мордовии организована регистрация жителей на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В настоящее время на Госуслугах с подтвержденными учетными записями зарегистрировано более 620 тысяч жителей республики, число активных учетных записей – более 350 тысяч.

В электронный вид переведены все массовые социально значимые услуги. Внедрена и используется федеральная государственная информационная система «Платформа государственных сервисов». В 2024 году в электронном виде было подано более 28 тысяч заявлений.

На базе федерального типового облачного решения автоматизирована система исполнительных органов власти, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность. Проведена работа по подключению исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления республики к подсистеме «Досудебное обжалование».

В соответствии с актуальными требованиями федерального законодательства и рекомендациями Минцифры России в постоянном режиме производится актуализация настроек личных кабинетов органов власти Мордовии.

В штатном режиме продолжают работу ЦУР Мордовии и Платформа обратной связи.