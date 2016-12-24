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Глава Мордовии Артём Здунов сообщил в телеграм хорошую новость.
«Мордовская ювелирная ёлочная игрушка» компании INCRUA официально стала региональным брендом - уже третьим в республике. Право на географическое указание зарегистрировано Роспатентом. Подготовить документы и подать заявку помог Центр поддержки технологий, инноваций и интеллектуальной собственности Технопарка республики.
Поздравляю с очередным шагом в развитии наших брендов».
Мастера компании INCRUA создают предметы интерьера и елочные украшения из природных минералов, ювелирной смолы и драгоценных камней. Ее продукция представлена на известных российских маркетплейсах. INCRUA также производит изделия из мореного дуба под брендом MORWOOD.
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