17 управляющих компаний Саранска устранились от обслуживания общедомовых приборов учета отопления

Такие данные приводит Мордовский филиал ПАО «Т Плюс». По информации теплоснабжающей организации, кроме прочих в список «уклонистов», которые так и не выполнили поверку и не восстановили работоспособность общедомового прибора учета, вошли ООО «Домоуправление № 25», ООО «РЕГИОН-СЕРВИС», ООО «СУРА-МОРДОВИЯ». Это 19 многоквартирных домов, жители которых с начала отопительного сезона получают счета за отопление не по фактическим показаниям приборов учета, а по среднемесячному или нормативному значениям.



Специалисты Мордовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают жителям Саранска, что за содержание и работоспособность общедомовых приборов учета отопления отвечает управляющая компания.



«Наши специалисты индивидуально отрабатывают обращения и разъясняют причины возникновения больших начислений. Как выясняется в ходе проверки, клиенты зачастую переплачивают за коммунальную услугу из-за бездействия управляющих компаний по обслуживанию внутридомовых коммуникаций. Отсутствие или неисправность общедомового прибора учета приводит к увеличению платы за отопление. В таком случае начисления производятся по среднемесячному или нормативному значениям. Соответствующие правила утверждены на законодательном уровне», – поясняет директор Мордовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Роман Гулый.